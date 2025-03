Cultweb.it - Perché gli anelli di Saturno scompariranno in questo fine settimana? Non è magia

Un fenomeno cosmico raro sta avvenendo nel cielo in queste ore,, il gigante gassoso con il suo spettacolare sistema di, apparirà per un breve periodo come un semplice disco giallastro nel cielo. Gli, infatti, sembreranno scomparire alla vista terrestre, evento che avviene ogni 13-15 anni.accade quandoe la Terra si allineano in modo tale che glirisultino visibili solo di taglio, trasformandosi in una sottilissima linea impercettibile ai telescopi meno potenti.Glidisono composti da miliardi di frammenti di ghiaccio e roccia, che possono variare dalle dimensioni di un granello di polvere a quelle di una casa. Sebbene si estendano per centinaia di migliaia di chilometri, il loro spessore è incredibilmente ridotto: appena 30 metri.