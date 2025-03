Sololaroma.it - Pepito Day, De Rossi: “Devi essere pronto al ritiro, io per fortuna avevo le idee chiare”

Nella giornata di ieri, sabato 22 marzo, si è svolto ilDay, per celebrare l’addio al calcio di Giuseppe. Per l’occasione è stata organizzata una partita allo stadio Artemio Franchi, dove si sono ritrovate sia tante vecchie conoscenze del calcio italiano, sia anche tanti giocatori che hanno fatto parte proprio della carriera dell’ex attaccante della Fiorentina. A prendere parte al match è stato anche Daniele De, che ha giocato insieme al classe ’87 con la maglia della Nazionale.Le parole di DeNel corso dell’evento si è presentato ai microfoni del Corriere dello Sport proprio Daniele De, che ha parlato in primis del match disputato: “La partita è andata bene ma siamo un po’ acciaccati, il campo è più grande di come me lo ricordavo. Ritrovare Pizarro e gli altri ex compagni è bellissimo, ed è bellissimo anche vedere questo affetto per Beppe perché è un ragazzo che se lo merita e un giocatore incredibile”.