Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo di essere solo stitico, era un tumore di nove centimetri nell’intestino. Mi restano pochi mesi di vita”: la storia terribile di Kev Coles

Soffriva di forti dolori allo stomaco per, per cui i dottori gli avevano prescritto dei lassativi. Poi il peggioramento tutto d’un tratto fino alresponso finale: “di, ma poi mi hanno datodi”. È ladel 46enne Kev, raccontata dal Mirror, che ha scoperto di avere un cancro all’intestino al quarto stadio.La moglie Kayleighaveva spinto il marito, dopo, a chiedere un consulto medico. Il medico di base gli ha semplicemente prescritto dei lassativi. Ma non è bastato perché Kev ha iniziato a sudare copiosamente e il suo colorito è diventato itterico.La moglie, infatti, ha dichiarato: “Ha iniziato a sudare come se qualcuno gli stesse rovesciando dell’acqua addosso e quando mi ha guardato ho notato che era diventato completamente giallo.