Patty Pravo | Sono stata fortunata i miei uomini | rivelazioni spintissime

"Ho provato tutto", recita l'ultimo singolo di. Ed è forse anche il titolo della sua pazza, folle vita da superstar della canzone italiana. Negli Anni Sessanta, tra concerti al Piper e Dolce vita, èla giovanissima, bellissima, iconica diva del nuovo pop. Mentre in Inghilterra la "Swingin' London" veniva messa a soqquadro dagli emoli dei Beatles e dei Rolling Stones, a Roma (e in tutto lo Stivale) i fan impazzivano per Nicoletta Strambelli, le sue canzoni provocatorie, i suoi look audaci, i suoi amori scatenati. Insomma,era avanti anni luce. Al Corriere della Sera, passa in rassegna quel periodo magico, mettendo però dei punti fermi: "Se ho provato tutte le droghe? No, tutte no, nonscema: la cocaina e l'eroina me lerisparmiate, volevo divertirmi, con l'hashish, con gli acidi magari, ma il gusto dell'autodistruzione non mi ha mai tentato.