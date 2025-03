Sport.quotidiano.net - Pattinaggio, tre atleti della Primavera convocati in Nazionale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 23 marzo 2025 - Nei mesi scorsi, laPrato è stata incoronata miglior società d'Italia per il secondo anno consecutivo dalla Fisr, in virtùsomma dei risultati ottenuti dai singoli. E a confermaqualità del gruppo, tre tesserati del sodalizio pratese sono statidal commissario tecnicodi, Fabio Hollan, in vistaseconda semifinale dell'”Artistic International Series 2025”. Alla manifestazione, che prenderà il via il prossimo maggio a Trieste e vedrà la partecipazione di alcuni fra i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici al mondo, prenderanno parte per laMattia Danesi nella categoria “jeunesse” e Federico Grazzini fra i “cadetti”, per quel che riguarda i singoli. Danesi si misurerà anche nella gara di coppia, ricomponendo il duo con la compagna di squadra Angela Costantino che più volte ha regalato soddisfazioni in passato alla società presieduta da Marina Magelli.