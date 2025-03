Inter-news.it - Pastorello: «Acerbi e de Vrij meritano il rinnovo con l’Inter! La situazione»

Leggi su Inter-news.it

Federico, agente sia di Stefan deche di Francesco, ha dato aggiornamenti importanti in merito aldi entrambi. Il suo intervento da TMW al Pepito Day di Firenze.– Francescoe Stefan desono in scadenza, ma entrambi potrebbero rimanere nel caso in cuidecida di esercitare l’opzione per un altro anno. La scelta spetta esclusivamente al club, che comunque seguirà anche l’opinione di Simone Inzaghi in merito. L’olandese sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera, il compagno è tornato da due mesi in campo e sta dominando qualsiasi attaccante si trovi davanti. L’unico dubbio? L’età per entrambi, gli infortuni anche. Federico, agente dei difensori nerazzurri, ha fiducia per il futuro.chiarisce il futuro di de!LE PAROLE DELL’AGENTE –, al Pepito Day, ha aggiornato sulla: «Per come stanno giocando credo non ci dovrebbero essere dubbi sul futuro.