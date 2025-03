Quotidiano.net - Pasticceria, in Italia vale oltre 9 miliardi di euro. Rischio stangata sulle uova di Pasqua

Roma, 23 marzo 2025 – E’ stato un anno positivo il 2024 per il settore dolciariono, grazie in particolare al gelato, sempre più leader, e consumato non solo in estate. E’ questo il risultato emerso da molteplici indagini e proiezioni, che sottolineano comunque i periodi festivo die Natale come i più soddisfacenti per gli addetti ai lavori, grazie ad un’abitudine al consumo di prodotti della tradizione che spesso incide anche per un terzo del totale del volume di affari.dinel 2024 Dopo un 2023 chiuso con un fatturato pari a 9,3di, con una crescita sul 2022 del +9%, il 2024 ha registrato ottimi dati pari a 8,7difra gennaio e ottobre. Un consuntivo che punta ampiamente sopra i 9, specie considerando l’importanza strategica di dicembre.