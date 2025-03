Inter-news.it - Pareggio amaro per l’Italia: 3-3 contro la Germania e fuori dalla Nations League

, dopo la debacle a San Sirola, chiude con unla trasferta tedesca per i quarti di finale di. Gli uomini di Spalletti, in un tempo si ritrovano sotto di tre goal. Nella ripresa ci prova Kean a ridare speranza, poi al 96’ Raspadori trasforma il rigore al definitivo 3-3. SOFFERTA – Si chiude con un’amara eliminazione l’avventura delalla. Gli Azzurri, dopo l’andata disastrosa, pareggiano a Düsseldorf semprela. Nonostante un avvio di partita in equilibrio, lasfonda il muro delalla mezz’ora grazie al calcio di rigore battuto da Kimmich. A concedere il rigore ai tedeschi, è stato Alessandro Buongiorno che è entrato rovinosamente sulle gambe dell’avversario tedesco. Dopo sei minuti è ancora laa passare in vantaggio con Musiala che dà corner non sbaglia l’appoggio in rete.