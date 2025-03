Spettacolo.periodicodaily.com - PAPmusic Soundtrack: Un Viaggio Musicale nell’Animazione per la Moda

Da venerdì 21 marzo è disponibile su tutte le piattaforme il PAPmusic Soundtrack, 51 tracce originali, per una colonna sonora scritta e composta da Leikiè ed arrangiata da Alessandro Talia, prodotta dalla casa discografica NOT JUST MUSIC presso il QGstudios di Massimo Zoara, che fonde eleganza e modernità con un mix di sonorità che spazia dal Funky al Pop, dal Rock al Folk fino alla Chill Out.