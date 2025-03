Papa si affacciasaluta Lascia Gemelli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.20Francesco si è affacciato dal balcone dele ha ringraziato al microfono, con voce flebile, i tanti fedeli che lo attendevano sotto il balcone dell'ospedale. Francesco ha anche ringraziato una signora che aveva in mano dei fiori gialli e ha salutato con il pollice alzato zato. Poi ha impartito la benedizione. E' la prima apparizione pubblica dal suo ricovero il 14 febbraio scorso.Bergoglio ha poito l'ospedale in macchina per rientrare a Casa Marta.