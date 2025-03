Lapresse.it - Papa saluta dal Gemelli, i fedeli in piazza San Pietro lo guardano dal maxi schermo

Francesco è apparso su un balcone dell’ospedale per benedire la folla nel suo primo incontro pubblico dopo cinque settimane poco prima delle sue dimissioni dal. Il88enne ha fatto il segno del pollice in su e hato la folla dopo essere stato portato sul balcone che si affaccia sull’ingresso principale dell’ospedaledi Roma, dove centinaia di persone si erano radunate in una splendida mattina di domenica. Dai presenti sono esplosi cori di “Viva il!” e “Francesco”.A seguire il suo saluto anche centinaia di persone inSan, in Vaticano, dove era stato installato un. La sua apparizione è avvenuta prima che fosse dimesso e tornasse a casa in Vaticano per un periodo di riposo e convalescenza di due mesi.