Papa, la signora dei fiori gialli: "Ogni volta che glieli regalo vedo la sua gioia"

“Che tipo dierano? Rose gialle, le ho consegnate a un gendarme“. Così Carmela Mancuso, la 79enne di origini calabresi cheFrancesco ha ringraziato durante il suo ritorno in pubblico dal balcone del Gemelli, da dove oggi è stato dimesso dopo 37 giorni di ricovero.“Era la primache il Santo Padre si rivolgeva a lei? No, audienza vedevo l’espressione della suaquando gli portavo i”, spiega laMancuso, raccontando di come spesso lei consegnava un mazzo di rose con un bigliettino alin occasione delle udienze, chiedendo la benedizione per se stessa, i suoi cari e per tutti i bambini ricoverati negli ospedali: “La primache gliel’ho regalati gli ho detto che questierano per lui da parte dei bambini e degli anziani. ‘Per me?’, mi ha risposto.