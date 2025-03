Iltempo.it - Papa Francesco si mostra di nuovo: "Grazie a tutti per le preghiere". Fedeli commossi, applausi al Gemelli

Il tempo dell'attesa è finito., che oggi sarà dimesso dopo ben 38 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale polimicrobica, è tornato arsi al mondo. I riflettori, puntati sul balconcino del secondo piano del Policlinico, hanno ripreso il Pontefice che, in sedia a rotelle è riapparso sorridendo e salutando, con voce flebile,i presenti. I, lo hanno accolto cone sorrisi. ", vedo questa signora con i fiori gialli. Brava", ha scandito Bergoglio, evidentemente affaticato ma desideroso di riabbracciarecoloro che, in questo lungo periodo di paura e di speranza, hanno pregato per lui.