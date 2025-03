Secoloditalia.it - Papa Francesco si affaccia dalla finestra del Gemelli. Segui la diretta (video)

Tanta gente: fedeli, familiari di pazienti, religiosi ma anche qualche curioso, si stanno assiepando nel piazzale antistante all’ingresso principale del Policlinicodi Roma in attesa della prima apparizione pubblica di, dopo 38 giorni di ricovero nel nosocomio romano.Subito dopo Bergoglio abbandonerà l’ospedale alla volta del Vaticano. In tanti si sono radunati intorno alla grande statua bianca di marmo di San Giovanni Paolo II che è circondata di fiori e lumini.Cominciano intanto i cori “” sul piazzale del policlinico Agostinodove da pochi minuti è stata aperta ladel balconcino, dove ilsi affaccerà dopo sei settimane di ricovero.“Con tanta pazienza e perseveranza state continuando a pregare per me: vi ringrazio tanto! Anch’io prego per voi”.