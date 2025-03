Lettera43.it - Papa Francesco si affaccia dalla finestra del Gemelli prima delle dimissioni

Come annunciato il giorno precedente, domenica 23 marzo 2025si èto da un balconcino del Policlinicoper benedire la folla di fedeli. È lavolta che si è mostrato in diretta dopo il ricovero. «Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli», le sue prime parole. Seduto su una sedia a rotelle, ha pronunciato le parole da un microfono ed è apparso affaticato, ma ha sorriso e fatto il gesto del pollice alzato. Dopodiché ha lasciato l’ospedale per tornare a Casa Santa Marta, dove proseguirà la terapia farmacologica e la riabilitazione. La convalescenza, hanno detto i medici, durerà almeno due mesi.Il testo dell’Angelus del 23 marzoCome le domeniche precedenti, anche questa volta l’Angelus è stato diffuso tramite un testo scritto. «In questo lungo tempo di ricovero, ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari, così come nelle attenzioni e nelle speranze dei familiari degli ammalati.