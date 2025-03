Cityrumors.it - Papa Francesco si affaccia dal balcone: le sue prime parole e cosa succede ora

Dopo una degenza di oltre un mese, il Pontefice lascia l’ospedale. Ma prima di farlo, il saluto ai fedeli presenti all’esterno del Gemelli. Ecco i prossimi passiEra il 14 febbraio quandoveniva ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale. Da quel momento sono passati circa 40 giorni di degenza e due crisi importanti. Ieri, sabato 22 marzo, la notizia delle dimissioni e del ritorno a Santa Marta per proseguire un percorso ancora molto lungo. Ci vuole tempo per rivederlo in pubblico e a contatto con altre persone. Il suo fisico continua ad essere debole e a forte rischio di infezioni.sidal: le sueora (Ansa) – cityrumors.itLa guarigione completa è stimata in due mesi, ma sicuramente il ritorno nella sua residenza è una buona notizia.