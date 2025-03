Panorama.it - Papa Francesco saluta i fedeli e torna in Vaticano. Ecco le foto

Leggi su Panorama.it

lascia il Policlinico Gemelli, dove era ricoverato dal 14 febbraio scorso. La decisione è stata presa dall’equipe medica che ha seguito il Santo Padre durante questo lungo periodo di ricovero, nel quale il Pontefice ha avuto bisogno di cure specifiche per la polmonite bilaterale che lo aveva colpito. Grande l’entusiasmo da parte deiche stamattina erano radunati davanti al balcone della camera nella quale Bergoglio è stato in tutti questi giorni, con un’ovazione che lo ha inondato nel momento in cui, seduto su una sedia a rotelle, si è affacciato perre e benedire tutti coloro i quali hanno pregato per lui e per la sua guarigione. Ilè apparso affaticato ma comunque sorridente, facendo il segno del pollice in su, segno di un umore comunque buono nonostante la sua situazione e il faticoso periodo trascorso in ospedale a causa della sua patologia.