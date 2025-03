Tpi.it - Papa Francesco saluta i fedeli dal Gemelli prima di tornare a Santa Marta: “Ringrazio tutti” | FOTO

si è affacciato oggi, domenica 23 marzo, dal decimo piano del Policlinico, dove è rimasto ricoverato dal 14 febbraio per un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie e da cui è stato dimesso oggi, per un saluto e per impartire la benedizione airiuniti per lui in preghiera.“, saluto questa signora con i fiori gialli”, ha detto Jorge Bergoglio, riapparendo in pubblico dopo il lungo ricovero a motivo della polmonite bilaterale polimicrobica che lo ha colpito nei mesi scorsi, con episodi di crisi che hanno fatto effettivamente rischiare la vita al Pontefice, fugando le fake news diffuse soprattutto tramite i social malgrado i bollettini medici e i comunicati dellaSede.Come sta?“Ilè in condizioni stabili ormai da due settimane”, ha fatto sapere ieri in conferenza stampa il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica che per 37 giorni ha avuto in cura Jorge Bergoglio al Policlinico, annunciando le dimissioni previste oggi, quando il Santo Padre tornerà a