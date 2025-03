Lapresse.it - Papa Francesco saluta i fedeli dal balcone del Gemelli e stringe il pugno in segno di “forza”

Dopo più di un mese di ricovero al Policlinicodi Roma,è tornato finalmente a casa. Prima di lasciare l’ospedale, il Pontefice si è affacciato seduto sulla carrozzina daldella stanza in cui si stava curando perre le tante persone accorse. “Grazie a tutti. Vedo questa signora con i fiori gialli, che brava”, dice Bergoglio accennando un sorriso, ma visibilmente provato. Prima di tornare all’interno, ilrivolge alla folla un gesto di “ndo il. Il Pontefice ha poi lasciato ila bordo di una 500 bianca e si è diretto a Santa Maria Maggiore per una preghiera, prima di tornare in Vaticano.