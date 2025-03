Papa Francesco pronto a tornare a Santa Marta alle 12 il saluto ai fedeli dalla finestra del Gemelli

Leggi su Open.online

Dopo 37 giorni di ricovero,tornerà oggi a farsi vedere dainel giorno delle dimissioni dal Policlinico. Il piazzale antistante l’ospedale è gremito di, oltre che di giornalisti di tutto il mondo, in attesa di scorgere il Pontefice. Intorno a mezzogiorno, secondo quanto fa sapere l’Ansa, Bergoglio dovrebbe affacciarsi «per un brevee una benedizione alla folla». A seguire, come annunciato ieri sera dall’équipe medica che lo ha seguito, illascerà quindi ilper fare ritorno a, dove continuerà la convalescenza tra le mura vaticane. Lo ha «La buona notizia che aspetta tutto il mondo è che domenica il Santo Padre è in dimissione, sarà a», ha detto in un punto stampa coi cronisti il prof. Sergio Alfieri. Chiarendo che, dopo il lungo ricovero segnato anche da episodi critici in cui «è stato in pericolo di vita», Bergoglio dovrà prestare la massima attenzione al suo percorso di recupero, e con lui chi gli sta accanto.