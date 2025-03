Lapresse.it - Papa Francesco, l’auto del Pontefice lascia il Gemelli

Leggi su Lapresse.it

hato il Policlinicoa bordo di una Fiat 500 bianca, diretto in Vaticano. Bergoglio poco prima si era affacciato dal balcone dell’ospedale per salutare i fedeli. Il Santo Padre era ricoverato da 38 giorni per problemi respiratori e proseguirà la convalescenza nella residenza Santa Marta.