Sbircialanotizia.it - Papa Francesco lascia il Gemelli: inizia la convalescenza

Leggi su Sbircialanotizia.it

Domenica 23 marzo segna il giorno in cui, dopo oltre un mese di ricovero presso il Policlinico, farà ritorno a casa. Sebbene non sia previsto che reciti l’Angelus, il messaggio sarà diffuso in forma scritta. Tuttavia, salvo imprevisti dell’ultima ora, il Pontefice si affaccerà dalla finestra della sua stanza in ospedale per . L'articoloillaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.