Lapresse.it - Papa Francesco, la commozione della signora che ha regalato i fiori gialli a Bergoglio

Leggi su Lapresse.it

Scoppia in lacrime per l’emozione Carmela Mancuso, la 79enne di origini calabresi che in occasione del ritorno in pubblico didal balconcino del Gemelli ha ricevuto il ringraziamento dello stesso pontefice per avergli portato in dono un mazzo di rose gialle: “Sventolavo ie ho visto che ha guardato solo me, non sono degna, no so cosa dire. Sono contentissima e sono emozionatissima”, dice tra le lacrime laMancuso: “E’ una grazia, non so cosa dire” – ribadisce – ho un mondo di emozioni che non so esprimere a parole”. “Non pensavo di arrivare a questo punto ed essere all’attenzione del Santo Padre”, conclude.