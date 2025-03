Lapresse.it - Papa Francesco, il rientro a Santa Marta in Vaticano

Leggi su Lapresse.it

Dopo l’imprevista tappa aMaria Maggiore dove il Pontefice si è raccolto pochi minuti in preghiera e ha consegnato a Sua Eminenza il Cardinale Makrickas dei fiori da porre davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani,è rientrato inper recarsi adove resterà in convalescenza, come dichiarato dai medici del Gemelli, per almeno due mesi. Il Santo Padre è apparso dimagrito e nel tragitto in auto ha dovuto far ricorso ai naselli per l’ossigeno.