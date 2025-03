Tg24.sky.it - Papa Francesco, il fuori programma a Santa Maria Maggiore per deporre i fiori. VIDEO

Prima di rientrare a CasaMarta, dopo la sua uscita dall'ospedale Gemelli (IL LIVEBLOG - LA GIORNATA IN FOTO),è andato ae ha consegnato al cardinale Makrickas deida porre davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani. Lo rende noto la sala stampa dellaSede. A bordo di una 500 targata Scv, seguita da alcune auto di scorta, della Gendarmeria Vaticana e della polizia di stato, il Pontefice ha poi varcato l'ingresso del Perugino. Ora per lui è previsto un periodo di almeno due mesi di convalescenza, di riposo, per poter riprendere del tutto le forze ed eliminare le infezioni polimicrobiche che ancora sono presenti.