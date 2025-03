Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, ecco le sue prime parole dal balcone del Gemelli: "Quella signora", mondo sconvolto

Ore 12.02:le, sofferenti ma emozionantididaldella stanza del Policlinico: "Grazie a tutti, e vedo questacon i fiori gialli: è brava". Il pontefice, acclamato da migliaia di fedeli assiepati nel piazzale del nosocomio romano, è seduto. Le condizioni fisiche, dopo 38 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale, sono ancora fragilissime, come flebile la sua voce. E spiazzante il messaggio, assai poco convenzionale e formale, come tutto il suo pontificato. Ad accompagnare lo sforzo immane, con il Pontefice afono per le cure ricevute, il gesto incerto della mano, per dare "l'ok" a chi lo sta guardando. Oggi verrà dimesso, e trascorrerà i prossimi due mesi di convalescenza nella sua residenza di Casa Santa Marta in Vaticano. Secondo quanto si apprende, il saluto di"alla" non era assolutamente previsto.