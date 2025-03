Papa Francesco è tornato in Vaticano La visita fuori programma a Santa Maria Maggiore e il saluto ai fedeli I dubbi sugli appuntamenti del Giubileo

Leggi su Open.online

Dopo 37 giorni di ricovero,in. Prima di lasciare il policlinico Gemelli dove è stato ricoverato per oltre un mese, intorno a mezzogiorno il Pontefice si è affacciato dal balcone dell’ospedale per mostrarsi al mondo. Coi segni della sofferenza ma sorridente, il Santo Padre ha salutato i tantiaccorsi a rendergli omaggio sul piazzale antistante l’ospedale. «Grazie a tutti, vedo questa signora con i fiori gialli.», ha detto prima che la fatica prendesse il sopravvento. Alla folla tanto è bastato: «», hanno intonato iall’unisono. Subito dopo, come annunciato ieri sera dall’équipe medica che lo ha seguito, ilha lasciato il Gemelli per fare ritorno aMarta, dove continuerà la convalescenza tra le mura vaticane per circa due mesi.