Metropolitanmagazine.it - Papa Francesco è tornato a casa: riportato in Vaticano dopo le dimissioni

È delle 18:00 la notizia chein. Il Santo Padre ha ricevuto ufficialmente lenella giornata di oggi dal Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato per ben 38 giorni. Già nella giornata di ieri era stato annunciato il suo ritorno aconsiderato che,aver sciolto la prognosi, i dottori si erano detti in grado di lasciarlo andare e tornare aSanta Marta.torna in: leSubito le parole di ringraziamento per il personale dell’Ospedale: “Ringrazio tutti”, dice. “La premura di medici e sanitari riflette la pazienza di Dio”: è quantonel testo preparato per l’Angelus di oggi. Il Santo Padre, prima di tornare aSanta Marta, ha approfittato per fare una sosta fuori programma nella Basilica di Santa Maria Maggiore.