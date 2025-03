Notizie.com - Papa Francesco è finalmente tornato a casa dopo un “fuoriprogramma”, cos’è successo e le prime parole dl Pontefice

Leggi su Notizie.com

, a Santa Marta,38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.un “”,e ledl(ANSA FOTO) – Notizie.comIlha lasciato l’ospedaleaver salutato il personale che si è preso cura di lui per oltre un mese. Subito, prima del ritorno in Vaticano, unha fatto tappa alla Basilica di Santa Maria Maggiore.Qui è giunta in maniera inaspettata a bordo della Fiat 500 bianca. Il corteo si è fermato a pochi metri dall’ingresso del Perugino, per poi proseguire per la Basilica. Il Santo Padre si è quindi raccolto in preghiera davanti all’immagine della Madonna Salus populi romani. Una antica icona, veneratissima dai romani, e che è al centro anche della spiritualità di