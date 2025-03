Iltempo.it - Papa Francesco, cambio di programma e saluto flash a Santa Maria Maggiore. Poi rientro in Vaticano

Il giorno tanto atteso è arrivato., dopo un ricovero lungo 38 giorni, ha lasciato il Policlinico Gemelli a bordo di una 500 bianca, che è stata fatta avanzare lentamente tra la folla con i finestrini chiusi. Bergoglio ha salutato con la mano la folla di pellegrini che lo attendeva e si è mostrato sorridente. In un primo momento, si pensava che il Pontefice si recasse aMarta, dove tutto è stato predisposto per una convalescenza di almeno due mesi. L'auto, con a bordo Bergoglio, tuttavia, ha cambiato strada e si è diretta aper permettere al Santo Padre di fare un brevealla Basilica che da sempre è per lui luogo di preghiera e di raccoglimento. Quindi, come da, la 5oo ha raggiunto il. "Felice di sapere chestia tornando in