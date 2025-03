Papa Francesco a Santa Maria Maggiore la visita a sorpresa dopo le dimissioni dal Gemelli Il saluto ai fedeli | Grazie a tutti

Leggi su Open.online

37 giorni di ricovero,torna a mostrarsi al mondo nel giorno delledal Policlinico. Coi segni della sofferenza ma sorridente, il Pontefice ha salutato i tantiaccorsi a rendergli omaggio sul piazzale antistante all’ospedale. Ha anche pronunciato qualche parola: «, vedo questa signora con i fiori gialli.». Poi la fatica ha preso il sopravvento, ma alla folla tanto è bastato: «», ha intonato all’unisono. Subito, come annunciato ieri sera dall’équipe medica che lo ha seguito, ilha lasciato ilper fare ritorno aMarta, dove continuerà la convalescenza tra le mura vaticane. L’auto del Pontefica è scortata dal corteo di sicurezza del Vaticano, ma Bergoglio non ha voluto rinunciare anche a fare un cenno diai giornalisti e ai tanti curiosi assiepati fuori dall’ospedale, a costo di far rallentare la partenza della sua auto.