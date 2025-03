Ilfattoquotidiano.it - Paolo Nori a Millennium Live: “Dicono che sono filorusso? Hanno ragione. Vi spiego perché non è un difetto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

che”. In una diretta dicon i giornalisti Fabrizio d’Esposito e Mario Portanova, lo scrittore e autoreè tornato sull’episodio di censura delle sue conferenze su Dostoevskij alla Bicocca nel 2022, per spiegare“essere filorussi non è un“. “Pensare che chi ama la cultura russa, la letteratura, la lingua e lo straordinario popolo russo, abbia una pulsione per Putin è come immaginare che tutti gli studenti che vengono in Italia ci vengonogli piace Giorgia Meloni,Gentiloni o Matteo Renzi. Essere filorussi non è un, la cultura russa è molto più grande del governo. E avere un passaporto russo non è una colpa”L'articolo: “che. Vinon è un” proviene da Il Fatto Quotidiano.