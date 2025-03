Oasport.it - Paolini-Osaka in tv, WTA Miami 2025: orario, programma, streaming

Poco meno di due anni a dividerle, eppure quella disarà la prima volta tra Jasminee Naomiin senso assoluto. Importante il momento, quello contrassegnato dagli ottavi di finale del quarto WTA 1000 di una stagione che, per le due, qui può avere davvero una svolta.Per la toscana, infatti, fino a questo momento il massimo è stato rappresentato dal terzo turno degli Australian Open e degli ottavi raggiunti anche a Indian Wells, mentre per la giapponese solo quattro tornei (con questo) giocati: finale ad Auckland, terzo turno a Melbourne e sconfitta all’esordio in California. In buona sostanza, le ragioni per dare a questo match un significato più grande di un semplice ottavo ci sono tutte.Il match tra Jasminee Naomisarà il primo sul Grandstand a partire dalle ore 16:00.