Fanpage.it - Paola Barale: “Sono l’unica in famiglia a non aver avuto figli. Per i miei genitori è stato difficile”

Leggi su Fanpage.it

a Verissimo ha ricordato la madre, Carla, morta a inizio marzo. Nonostante la severità, "non mi ha fatto mancare nulla", ha raccontato: "Sono l'unicaa che non ha regalato nipoti, per idifficile da digerire".