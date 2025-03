Oasport.it - Pallamano: il Teamnetwork Albatro appaia il Cassano Magnago in vetta alla classifica della Serie A Gold

La 20esima giornata2024-2025 diregala ancora emozioni e modifiche a unache non ne vuole proprio sapere di stabilizzarsi.La notizia di giornata è data dall’incrocio a tre dei risultati diMagnano,e Conversano: i lombardi sono stati fermati sul 39-39 da Brixen, i siciliani si sono imposti 29-23 sullo Sparer Eppan, mentre i pugliesi sono incappati nel 29-28 esterno nella tana di uno strepitoso Macagi Cingoli.Magnano sale quindi a 31 punti venendo raggiunto dal, con Conversano che rimane a 30.Un pareggio in, e un pareggio per 34-34 anche fra Chiaravalle e Alperia Black Devils. Due vittorie interne a referto invece per Secchia Rubiera, 27-24 sul Pressano, e Junior Fasano, 25-24 su Camerano.