Pallamano A Gold La Publiesse Chiaravalle ferma sul pari la corazzata Merano 34-34

Gli ospiti vanno in vantaggio di 5 reti, ma la squadra di Guidata rimonta e sfiora anche il clamoroso successo. +2 dalla zona play-out, 23 marzo 2025 – La più bella prestazione casalinga della stagione non regala un successo clamoroso per una manciata di secondi. Ma una granderegistra il secondoconsecutivo e frena la corsa dellaAlperia Black Devils di34-34. Punto pesante, pesantissimo per i biancoblu, che superano Pressano nella classifica di Serie A.IL MATCH I due roster non si risparmiano, sono ben messi in campo e i tanti tifosi del PalaSport di, ancora una volta sold out, si godono lo spettacolo. Gol da applausi, parate senza senso, stravolgimenti tattici in corso d’opera e massimo equilibrio:offrono un vero e proprio spot della disciplina.