Pallamano A Gold Camerano a un passo dal colpaccio contro il Fasano ma perde 25-24

I ragazzi di Tedesco, sotto di 7 reti dopo la fine del primo tempo, sfiorano la clamorosa rimonta nella ripresa, fermandosi a -1 dai campioni d’Italia, 23 marzo 2025 – Lasfiora ili Campioni d’Italia. In un match importante per la classifica, i ragazzi di coach Beppe Tedesco si arrendono per 25-24 al termine di una sfida emozionante e palpitante. Una partita in cui i gialloblu hanno sofferto ma hanno saputo reagire da grande squadra, riuscendo nel finale a rimontare l’iniziale svantaggio ed a sfiorare la vittoria. Rimane l’amaro in bocca ai gialloblu ma la consapevolezza di aver messo in campo una prestazione importante, con una bella prova collettiva su cui hanno spiccato le prestazioni di Laera e Boschetto.Match in salita nel primo tempo per la, costretta a rincorrere per tutta la frazione, chiusa sul 17-10.