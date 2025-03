Thesocialpost.it - Palazzo crollato a Roma, lo shock di Saviano: “Vivevo lì”

Il crollo di una palazzina in via Vitellia a, avvenuto questa mattina, ha scosso profondamente i residenti e i testimoni. Tra i primi a essere preoccupati per la propria sicurezza, molti hanno cercato di mettersi in contatto con Roberto, noto scrittore che in passato aveva abitato proprio al civico 43. Fortunatamente, lo scrittore ha subito rassicurato i suoi follower attraverso un messaggio su Instagram: “Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni nonpiù al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura”, ha scritto, manifestando anche il suo dispiacere per l’incidente.ha espresso il suo sgomento per il crollo dell’edificio, dicendo: “Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere”.