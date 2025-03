Ilgiorno.it - Palazzine abusive oscurano villa del Seicento

che sorgono sulle macerie di qualche piccolo magazzino in spregio alle regole da seguire. Un caos che non ha colpito soltanto il capoluogo milanese, ma riguarda tutta l’Italia. Un caos nel quale il disegno di legge Salva Milano, ora bloccato al senato in seguito ad arresti eccellenti, aveva come obiettivo quello di far ripartire progetti bloccati dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi. Anche a Vittuone c’è un caso che fa riflettere. È quello che vede al centro di tutto duesigillate dalla Procura di Milano e una gru di una sessantina di metri. Il tutto vicino a un importante monumento del territorio comeResta: edificio secentesco, patrimonio storico e artistico nazionale. Il proprietario, Davide Mari, che l’ha ereditata dal padre Loris, dice di considerarsi solo il custode di un bene di tutti.