Leggo.it - Palazzina esplosa a Roma: la fuga di gas nel b&b, il boato e il crollo. «Grave il turista, indagini sulle autorizzazioni». Cosa è successo

Leggi su Leggo.it

I vetri che tremano, il, l'esplosione. Quello che èalle 8.46 in via Vitellia all'incrocio con via Pio Foà, in zona Gianicolense a, è ancora.