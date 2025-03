Ilgiorno.it - Pagnona, il paese dei deportati. Quei funerali ottant’anni dopo

"Li abbiamo riportati a casa". Martino, Adriano, Giuseppe a Aldopiù disono finalmente ritornati a casa, a. Non fisicamente, perché i nazisti li hannoe sterminati nei lager. Ma idealmente, nella memoria dei discendenti e di tutti coloro che, passando per, si inciamperanno in quelle quattro pietre rivestite di ottone con incisi i loro nomi. Sono le quattro pietre posate ieri in onore di Giuseppe Martino Brumana, partigiano morto l’1 febbraio 1945 a 36 anni nel campo di concentramento di Flossemburg; Adriano Buttera fante sbandato ucciso il 30 novembre 1944 sempre Flossemburg all’età di 28 anni; Giuseppe Nazaro Losma, papà di quattro figli piccoli, assassinato il 6 dicembre 1944 a 36 anni a Hersbruck; e Aldo Felice Tagliaferri, partigiano della Fratelli Rosselli, trucidato la notte di Natale del 1944 a 46 anni pure lui a Hersbruck.