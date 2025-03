Juventusnews24.com - Paganini sicuro: «Non credo alle presunte dichiarazioni al “veleno” di Giuntoli contro Thiago Motta. Fare quello ora non ha senso e non è corretto»

di Redazione JuventusNews24ha commentato l’esonero die ledil’exnatoreÈ ufficiale il ribaltone in casa Juventus. Su X, ecco il commento di Paolosulledil’exnatore bianconero,– «Viaè ufficiale. Arriva Tudor. Sulleal “” dinonper come lo conosco che le abbia fatte nel caso ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Buttare benzina sul fuoco non hae non è».Leggi su Juventusnews24.com