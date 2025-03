Ilgiorno.it - Ospedale di Menaggio, è mobilitazione “Creiamo le condizioni idonee per salvare il Pronto soccorso”

(Como), 23 marzo 2025 – Dopo le rassicurazioni dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, sul mantenimento delall’di, la palla passa ai sindaci chiamati a darsi da fare per creare lepiùper agevolare la presenza di medici e infermieri, a cominciare dagli alloggi che in questa zona del lago soprattutto in alta stagione sono merce rara. “Quanto prospettato dall’assessore Bertolaso va nella direzione di quanto auspicavamo. Servirà tanto impegno per concretizzare il progetto che è stato presentato, ma siamo fiduciosi per il futuro - spiega il sindaco Michele Spaggiari - La volontà di tutti è sempre stata quella che l’direstasse un presidio per acuti, con le funzioni proprie di un presidio di questo genere.