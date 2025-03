Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche di lunedì 24 marzo 2025

Cosa prevede l'diFox per il 24? Inizia la settimana e le risorse sono tante. Le stelle, infatti, si predispongono bene con l'uscita della Luna dal Capricorno nel primo pomeriggio. Con l'astro d'argento in segno Acquario, molte situazioni si appianeranno. Vediamo cosa dicono lediFox di24, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.24Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'del giorno dice che, se sei ancora single, questo è un buon momento per aprirti all'amore e considerare la possibilità di una nuova vita sentimentale. A livello professionale, dimostri grandi capacità e competenze che potrebbero portarti lontano. Toro - Potresti ricevere risposte importanti, specialmente se hai fatto domande o richieste legate al lavoro.