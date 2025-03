Velvetgossip.it - Oroscopo: i segni più fortunati nella settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Lache va dal 24 al 30si preannuncia ricca di sorprese per gli amanti dell’astrologia. Simon and the Stars, noto astrologo, ha condiviso sui suoi canali social la consueta classifica deizodiacali, stilata in base alla **fortuna** prevista per i prossimi sette giorni. Questo elenco permette di capire qualipotrebbero vivere un periodo di maggiore **favore** e quali, invece, potrebbero affrontare delle **difficoltà** rispetto allaprecedente. I lettori avranno l’opportunità di scoprire se il proprio segno zodiacale si trova tra i più ****.scorsa, l’Ariete aveva conquistato il primo posto, seguito dal Leone. Tuttavia, le **previsioni** per i giorni a venire suggeriscono che si potrebbe assistere a un interessante **cambiamento** di posizioneclassifica, con alcuniche potrebbero guadagnare **terreno** mentre altri potrebbero subire un **calo**.