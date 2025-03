Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 23 marzo: domenica interessante per il Leone, relax per il Toro

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per232025! Questaporta con sé un’energia particolare, fatta di riflessione ma anche di azione. È il giorno perfetto per mettere ordine nei pensieri, dedicarsi a sé stessi e magari fare scelte importanti per il futuro. Alcuni segni sentiranno il bisogno di staccare la spina, mentre altri avranno una forte spinta a prendere iniziative decisive, soprattutto in amore e nel lavoro. La Luna, con i suoi transiti, influenza le emozioni e può portare momenti di grande intuizione, ma anche qualche piccola incertezza.diFox, per232025, segno per segnoVediamo insieme le previsioni per ogni segno zodiacale per l’del 23.ArieteLa giornata inizia con una bella dose di energia, ma attenzione a non esagerare con l’impulsività.