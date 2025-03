Velvetgossip.it - Oroscopo del 24 marzo: amore favorevole per la Bilancia, opportunità lavorative per l’Acquario

Domenica 232025, alle ore 20:30, si apre un nuovo capitolo per gli amanti dell’astrologia con l’analisi dell’per lunedì 24, redatto da Luca Nicolaj. Le previsioni astrali offrono spunti interessanti per ogni segno zodiacale, con particolare attenzione ai temi dell’e del lavoro.Scorpione: Un inizio promettenteIl segno dello Scorpione si trova sotto l’influenza di una Luna in avvicinamento alla congiunzione con Plutone, un evento che mette in evidenza le sue migliori qualità. Questo transito astrale segna l’inizio della settimana con una carica energetica notevole, permettendo a chi appartiene a questo segno di affrontare le sfide con determinazione. La configurazione astrale offre l’di esplorare nuove iniziative, spronando lo Scorpione a mettere in gioco le proprie capacità.