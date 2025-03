Ilfogliettone.it - Oroscopo del 23 marzo 2025

Leggi su Ilfogliettone.it

Ecco l’roscopo del 23.Ariete ?Lavoro La giornata si presenta dinamica, con opportunità di emergere grazie alla tua energia.Amore Una discussione potrebbe accendere la passione, ma attenzione a non esagerare.Salute Ottima forma fisica, sfrutta questa vitalità.Toro ?Lavoro Stabilità e pazienza saranno premiate, un progetto avanza lentamente ma con basi solide.Amore Momenti di dolcezza con il partner, perfetti per consolidare il legame.Salute Rallenta un po’, il corpo chiede riposo.Gemelli ?Lavoro Idee brillanti ti mettono in luce, ma organizza meglio il tempo.Amore Flirt e conversazioni stimolanti in arrivo, lascia spazio alla leggerezza.Salute Nervosismo in agguato, prova a rilassarti.Cancro ?Lavoro Intuizione al top, fidati del tuo istinto per prendere decisioni.Amore Emozioni profonde, un gesto semplice rafforza il rapporto.