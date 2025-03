Oasport.it - Ordine di scuderia in Ferrari. Hamilton fa passare Leclerc: “Fatelo venire più vicino…”

diin casanel GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Lewise Charles, in quarta e quinta posizione, impegnati all’inseguimento della Mercedes di George Russell, mettendo in mostra un passo superiore con le gomme dure., pur girando con l’ala danneggiata dopo il contatto nel primo giro propri con Lewis nella sequenza di curva 1-2, ha fatto vedere una velocità superiore a quella del britannico, mettendosi letteralmente nei tubi di scarico della SF-25 del “Re Nero”.Dai box, dunque, hanno invitatoa faril compagno di squadra allo scopo di agevolarne la risalita e l’eventuale attacco a Russell. Delle resistenze ci sono state da parte dell’asso nativo di Stevanage che ha atteso non poco prima di effettuare lo scambio delle posizioni.