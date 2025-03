Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2025: risultati e classifica gara

Calato il sipario sul GP della, secondo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Shanghai si è assistito a unaparticolarmente intensa in cui soprattutto il fattore gomme ha inciso sullo sviluppo della stessa. Pista cinese dotata di un nuovo asfalto che ha avuto un impatto considerevole in termini di degrado nel corso dei 56 giri previsti.Per questa ragione, i team hanno dovuto agire di conseguenza dal punto di vista dell’assetto della monoposto e, nello stesso tempo, in termini di strategia per poter sfruttare gli pneumatici nel momento propizio. Ci si chiedeva alla vigilia che GP sarebbe stato per la Ferrari in un fine-settimana sulle montagne russe, come si suol dire.Sì, perché il Cavallino Rampante ha potuto festeggiare la prima vittoria in Rosso di Lewis Hamilton, seppur in una Sprint, dopo che il britannico era stato anche il migliore nel time-attack per definire lo schieramento di partenza delladel sabato.